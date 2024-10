“Oggi è per me un giorno molto triste. E’ venuto a mancare il mio caro amico Antonio Deiana, 31 anni, ideatore e curatore della mostra permanente sull’Arma dei Carabinieri di Norbello in provincia di Oristano, figlio di Giovanni Battista Maresciallo dei Carabinieri in pensione. Un ragazzo appassionato di storia e interprete culturale del sua Norbello. La sua città Norbello e i suoi concittadini perdono una guida, un punto di riferimento, un ragazzo dal cuore grande e pieno di iniziative, che non ha mai smesso – neppure negli ultimi tempi, nonostante il suo stato di salute fosse notevolmente precario di interessarsi al suo lavoro che amava e alla vita della sua comunità, dei suoi amati concittadini. Ci lascia l’Amico dalle ineguagliabili doti umane, dalla inarrivabile signorilità. Pur nella consapevolezza che senza di Te saremo più soli nel portare avanti il tuo amato “Museo” , continueremo ad appassionarci e a valorizzare ulteriormente la tua creatura, la “Mostra permanente sull’Arma dei Carabinieri di Norbello”. La tua sensibilità è stata immensa e ha donato rispetto al Passato, al Presente e al Futuro. Come la Storia da noi vissuta con tante difficoltà ci unisce. Ciao Antonio guidaci da lassù e salutaci tutti i colleghi, soprattutto quelli che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. Un abbraccio alla famiglia e le mie più sentite e commosse condoglianze”.

Così Mario Ziulu, presidente dell’associazione turistica Pro Loco di Sestu, nel ricordare, in maniera nitida e profonda, un bravissimo ragazzo, molto conosciuto e stimato, come lo è la sua famiglia. Se n’è andato via prematuramente, a 31 anni.