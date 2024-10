Aveva trent'anni Andrea Pateri, il giovane esponente quartese del Pd morto ieri a causa di alcune complicazioni dovute a un'operazione di trapianto al cuore.

Era candidato alle ultime elezioni comunali con la lista di centrosinistra.

Ricordato da tutti come un giovane genuino ed educato, era ben voluto all'interno della comunità, rispettato e apprezzato anche dai "rivali" politici. Ex segretario dei giovani democratici, fin da ha inseguito la sua passione: quella per la politica.

Si è spento all'ospedale Brotzu di Cagliari lasciando sbigottiti familiari, amici e persino chi ha avuto il piacere di conoscerlo. Tantissimi sui social i messaggi di cordoglio.