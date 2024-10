L’Acquario di Cala Gonone aderisce a M’illuminodimeno la giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico promossa per il prossimo 19 febbraio dal programma radiofonico di Radio 2 Caterpillar, con il patrocinio del Parlamento Europeo e giunta all’undicesima edizione.

La struttura partecipa a Milluminodimeno spegnendo tutte le luci del parco esterno. L’Acquario di Cala Gonone è stato concepito già in fase di progettazione in un ottica di risparmio energetico ed ecosostenibilità: è infatti dotato di impianti a basso consumo energetico e di sistemi di filtraggio che utilizzano il vetro granulare, un materiale di riciclo.

Quest’ultimo consente una gestione ecosostenibile da diversi punti di vista: un risparmio idrico, dovuto alla riduzione dei controlavaggi dei filtri fino al 75%, un miglioramento dell’efficienza di filtrazione dell’80% rispetto ai tradizionali filtri a sabbia, la rimozione di particelle, un aumento della trasparenza dell’acqua e una durata illimitata dei filtri.

L’Acquario di Cala Gonone, la cui mission è “Conoscere è il primo passo per tutelare”, si è impegnato fin dal 2010, anno di inaugurazione della struttura, in un percorso di sensibilizzazione rivolto in particolare ai più giovani, per tenere sempre viva l’attenzione del pubblico sui temi del consumo responsabile, della tutela dell’ecosistema marino e delle specie a rischio di estinzione.

L’Acquario resterà chiuso fino al 29 febbraio. Riaprirà al pubblico dal 1° marzo.