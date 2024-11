Se pensavate che bere dal rubinetto potesse essere un pericolo, gli studi del settore Altroconsumo rassicurano: l’acqua sarda è tra le migliori d’Italia.

A prendersi i meriti è soprattutto quella distribuita nell’area vasta di Cagliari grazie all’impianto di depurazione di Is Arenas che vanta anch’esso un primato nazionale.

Secondo la classifica è, infatti, tra i migliori d’Italia per capacità di depurazione, contribuendo al mantenimento dell'equilibrio idro-salino degli stagni di Molentargius, il cui ecosistema è uno dei siti più importanti in Europa per la sosta, lo svernamento e la nidificazione di numerose specie di uccelli acquatici.

Un grande vanto, quindi, per la Sardegna che, essendo una regione povera di acque sorgive, deve necessariamente approvvigionarsi attraverso la raccolta di acque piovane, qualitativamente peggiori e difficili da trattare.