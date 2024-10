La San Martino stravince a Bruxelles aggiudicandosi per la quinta volta consecutiva il prestigioso ITQI Superior Taste Award. Un’impresa mai riuscita finora a nessun’altra azienda italiana.

Il 2 giugno nella splendida cornice del Circle Royale Gauloise di Bruxelles, l’azienda di acque minerali con sede a Codrongianos è stata insignita del prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno ai prodotti che dimostrano di possedere qualità eccezionali e che ottengono il massimo risultato (le famose tre stelle d’oro) alle selezioni dell’International institute of taste and quality.

A ritirare il premio nella capitale europea è stato l’amministratore unico Luca Simula: «Questo premio assume un duplice significato – ha affermato il titolare con grande soddisfazione –, da una parte la legittima soddisfazione per il risultato ottenuto, dall’altra, essere riuscito a portare per la

prima volta un’azienda italiana sul gradino più alto del podio nel settore dell’acqua minerale».

L’ITQI Superior Taste Award è il solo marchio di qualità sul gusto rilasciato da esperti e opinion leader in materia di cibi e bevande, chef e sommelier stellati Michelin, e per questo è considerato la “Guida Michelin dei prodotti alimentari”. Le commissioni tecniche cambiano ogni anno e sono composte dalle più prestigiose associazioni del settore. Tra i membri della giuria di quest’anno troviamo l’Academie culinarie de France, l’Academy of culinary arts del Regno unito, l’Associazione italiana cuochi, l’Hellenic chef’s association, l’World Master chef society, solo per citarne alcuni.

I prodotti preselezionati e presentati alle valutazioni possono ottenere tre stelle per prodotti eccezionali con punteggio superiore al 90 per cento, due stelle per prodotti ottimi con un punteggio tra 80 e 90 e una stella per prodotti notevoli tra il 70 e 80 per cento. La San Martino ha fatto meglio di tutti. Il Made in Sardinia continua a raccogliere successi e a dimostrare il proprio valore nel mondo.