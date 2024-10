A seguito della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’ASL di Nuoro, con la quale si comunica che l’acqua distribuita dalla rete pubblica cittadina è inidonea all’uso potabile, il Sindaco, Alessandro Bianchi, ha emanato un provvedimento cautelativo a tutela della salute pubblica che "vieta, l’utilizzo dell’acqua del civico acquedotto per uso potabile e per la preparazione degli alimenti in cui essa rappresenta il componente principale, in tutta la città".

Nell’ordinanza si avverte inoltre che eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto del provvedimento saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.