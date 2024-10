Sant’Ignazio da Laconi nacque il 17 dicembre 1701 in una piccola casa del centro storico. Una data tanto cara e importante, oggi segnata da una fede e una devozione sempre profondamente sentite. Una data in cui ritrovarsi per rinnovare lo spirito comunitario.

In occasione, dunque, del 322° anniversario dalla nascita del Santo più venerato in Sardegna per le sue elette virtù, i miracoli e un’attenzione unica verso le necessità dei poveri, il Comune di Laconi, la Parrocchia di Sant’Ambrogio e Sant’Ignazio e il Coro Polifonico Laconese hanno organizzato un programma suddiviso in due giornate.

“Gli eventi in onore del nostro Santo – ha sottolineato il sindaco Salvatore Argiolas – sono realizzati grazie al contributo della legge regionale n.7 che ci permette di festeggiare Sant'Ignazio tutto l'anno nelle date importanti della sua vita. Invitiamo, fin d'ora, tutta la popolazione a partecipare insieme a noi”.

Sabato 16 dicembre, alle ore 16, nel salone “Casa del pellegrino” si terrà la presentazione del fotoreportage “Sant’Ignazio da Laconi, un Santo tra la gente” a cura di Fabrizio Congiu. Interverranno anche il sindaco Salvatore Argiolas e Padre Fabio Serra.

Alle 17, nella chiesa parrocchiale, sarà celebrata la Santa Messa, animata dal Coro Polifonico Laconese diretto dal maestro Lorenzo Zonca. Seguirà la novena di Natale e la processione verso la casa natale di Sant’Ignazio, dove si terrà l’accensione e la benedizione del falò.

La serata proseguirà alle 19, sempre nella chiesa parrocchiale, con la rassegna corale che vedrà la partecipazione del Coro Polifonico Laconese, dell’Associazione di Launeddas “Sonos Antigus" diretta dal maestro di Tuili Franco Melis, del “Coro Prendas de Armonias” di Mamoiada diretto dal maestro Paola Puggioni, del “Coro San Teodoro” di Paulilatino diretto dal maestro Maria Chiara Piras e del “Coro Terra Mea” di Cagliari diretto dal maestro Tiziana Puggioni.

Domenica 17 dicembre le Sante Messe saranno celebrate alle 8, alle 10:30 e alle 17.