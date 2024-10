Gli agenti della Forestale di Ales hanno sequestrato vari lacci per caccia di frodo in un terreno di Pompu ed hanno denunciato per bracconaggio un pensionato, di 66 anni.

L'uomo si è difeso sostenendo che i lacci li aveva posizionati solo per proteggere la propria vigna dalle incursioni dei cinghiali.

I lacci, realizzati con cavetti di acciaio, erano posizionati lungo la recinzione di un vigneto in località Roia Antaxi.

Dopo aver disarmato uno dei lacci, i forestali si sono appostati per sorprendere il presunto bracconiere che non ha tardato ad arrivare ed è stato bloccato.

Dovrà rispondere di attività di caccia in periodo di divieto totale e con mezzi vietati, reato per il quale è stato denunciato alla procura della Repubblica di Oristano.

Foto tratta da Ansa