«La didattica pensata per i nostri percorsi formativi ha alla base una forte componente interdisciplinare e vuole i bambini e ragazzi protagonisti e attori di tutte le attività proposte, ponendo particolare attenzione all’aspetto ludico affinché possano imparare divertendosi.»

Con questo spirito l’attivissima Cooperativa Siendas di Thiesi ha promosso sei laboratori e dei viaggi d’istruzione dedicati ai bambini della scuola d’infanzia e ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Grazie a questo, gli insegnati avranno modo di scegliere tra lo scavo archeologico simulato, la lavorazione della creta per la riproduzione dei reperti archeologici, un laboratorio di botanica, uno di arte che si svolgerà all’interno del Museo Sassu, un laboratorio di cucina tradizionale per la preparazione delle “galletinas” con cottura nel forno a legna e ancora un laboratorio per la sperimentazione delle tecniche di tessitura più rudimentali.

Inoltre, su richiesta o in abbinamento al laboratorio d’arte, sarà possibile visitare la necropoli neolitica di Mandra Antine.

Grazie al gioco all’ausilio di personale qualificato potrà essere ammirata, in tutto il suo splendore, la tenuta di “Santu ‘Ainzu” con il piccolo nuraghe, la chiesa romanica, la fornace, la cava di pietra e le strutture dell’azienda. Sarà possibile osservare dal vivo gli animali presenti nella fattoria e nel bosco.

«Questi sono solo alcuni degli obiettivi dei laboratori manuali e di educazione storico-ambientale che proponiamo alle scuole – fanno sapere da Siendas-. Si possono concordare abbinamenti e percorsi differenti a seconda delle esigenze delle singole classi interessate.»

I laboratori si svolgeranno principalmente a Thiesi grazie alla collaborazione con l’azienda agrituristica “Sa Tanca de Santu ‘Ainzu”e il Museo Aligi Sassu. A seconda delle esigenze, sarà possibile svolgerne alcuni a Sassari, presso la fattoria della signora Teresa Garau, in località Abealzu nei pressi del parco comunale di Bunnari.

Maggiori informazioni alla pagina Facebook di Siendas, all’indirizzo di posta elettronica siendas.scarl@gmail.com e ai numeri di telefono 3483542631 e 3493515294.