Grande successo per la tappa cagliaritana del cantautore romano Niccolò Fabi, impegnato in un ciclo di incontri in tutta Italia per parlare del suo ultimo album "Meno per meno", uscito il 2 dicembre, ma soprattutto per parlare coi suoi fan.

Un regalo, a se stesso ed al suo pubblico, per i 25 anni di carriera, carico di significato già dal titolo, su cui l’autore ha detto: "Il meno è un simbolo che mi è molto simpatico. In una vita dove ti insegnano che devi aggiungere cose, secondo me bisognerebbe pensare alla sottrazione, ad una selezione di quello che realmente importa. Che poi, la matematica insegna che moltiplicando due segni negativi hai comunque un segno positivo, amplificare la sottrazione si traduce in un'aggiunta".

Molte delle sue presentazioni in occasione di nuovi lavori hanno previsto almeno una tappa isolana. "Tornare in Sardegna è una necessità!" rivela infatti, contento, il cantautore romano; dopo la calorosa risposta del pubblico, prosegue specificando la maggiore facilità nell'organizzazione di un incontro in librerie o teatri ed esprimendo, di contro, rammarico per la difficoltà, comune ai cantanti, soprattutto con molti strumentisti al seguito, nell'organizzare concerti in Sardegna (a causa delle maggiori difficoltà logistiche).

L'incontro inizia con la proiezione di un estratto del concerto-evento del 2 ottobre all'Arena di Verona, in collaborazione con l'Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi; è infatti quell'occasione a fungere da spunto e genesi del disco "Meno per meno".

Fabi prende poi la parola dichiarando, ironicamente, di non voler impostare i suoi incontri come televendite e che, inoltre, nelle interviste tradizionali non sempre le domande dell'intervistatore risultano esaustive per il pubblico. Sarà infatti quest'ultimo che dovrà esporre le domande, le curiosità, le riflessioni, che il cantautore romano ascolterà, quasi timidamente, ed alle quali risponderà senza veli né filtri.

I fan non si fanno certo pregare e, tra una curiosità sulla sua fonte di ispirazione, sulla genesi di un successo, sul valore della musica e perfino sulla capigliatura, trascorrono più di due ore in compagnia di un foyer gremito ed entusiasta.

Finito l'incontro, si prosegue col firmacopie, occasione imperdibile per i seguaci di scambiare qualche parola personalmente e scattare una foto con Niccolò.

L'entusiasmo, la soddisfazione e lo scambio di opinioni dei presenti, che a poco a poco lasciano il teatro, chiudono il sipario sull'evento serale del capoluogo cagliaritano.