“L’alchimia della scienza: tra biologia e ingegneria, verso nuove cure per il diabete” è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 10 maggio alle 17.00 nella ex biblioteca universitaria di piazza Università a Sassari.

Protagonista sarà il biochimico Bastiano Sanna della Semma Therapeutics (Cambridge, nel Massachusetts, Stati Uniti). L’appuntamento fa parte della seconda edizione di "Lab Boat-navigare con la scienza", progetto di divulgazione scientifica promosso e organizzato dal CRS4, il Centro di ricerca localizzato nel Parco tecnologico di Pula (Cagliari), e finanziato dalla Fondazione di Sardegna e dalla Fondazione Sardegna Film Commission (www.labboat.it). L'evento sarà moderato da Andrea Mameli del Crs4.

Nella stessa giornata, Sanna parteciperà ad un incontro in programma alle 15.30 nell'incubatore universitario CubAct di via Rockefeller 54.

“Il diabete – si legge nella nota – è una malattia che affligge milioni di persone al mondo ed è dovuta alla perdita delle cellule beta del pancreas, e alla conseguente inabilità dei pazienti di produrre insulina. Semma Therapeutics ha trovato il modo di fabbricare le cellule beta in laboratorio a partire dalle cellule staminali, creando un "pancreas artificiale" Le cellule staminali sono colativate in un bioreattore per 3 settimane e diventano sole pancreatiche che possono curare il diabete. In futuro ci sarà la possibilità di rigenerare il pancreas in laboratorio e di curare il diabete sia di tipo 1 che di tipo 2”.

Per l’occasione, Bastiano Sanna illustrerà il nuovo metodo di fabbricazione delle cellule beta, a partire dalle cellule staminali, che è stata sviluppata nei laboratori della Semma Therapeutics, di cui è da un anno Presidente e Amministratore Delegato.