Fondazione per un Mondo Liberio dalla Droga e della Missione della Chiesa di Scientology di Olbia da oltre un anno stanno conducendo la più diffusa e costante campagna di prevenzione alla droga in tutto il territorio della Gallura.

Dopo una serie di conferenze svolte in alcune scuole superiori di Olbia, i volontari continuano l'iniziativa sulle spiagge, nelle strade e nei negozi con l’obiettivo di “informare per poter fare una corretta e responsabile prevenzione”.

“Quando si parla di droga non possono esistere mezzi termini: o si è a favore o si è contro – affermano gli stessi volontari -. L' idea che in nome della libertà personale uno possa decidere di farne uso e che quindi ‘a me non interessa, perché sono fatti suoi’, su un argomento così importante non ha senso di esistere. Tanto meno quando ad essere a rischio sono adolescenti che, totalmente ignari di che cosa andranno incontro, iniziano provando la droga in una serata tra amici, per poi venire inghiottiti da un vortice da cui molti non riescono più ad uscire”.

“Con la droga non si scherza, e qui non si fa distinzione tra leggere o pesanti, visto che, comunque, sempre di droghe si tratta. Si tratta di saper discernere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato fare, e per un adolescente – concludono i volontari di Fondazione per un Mondo Liberio dalla Droga e della Missione della Chiesa di Scientology di Olbia - questa decisione sarà possibile solo se è correttamente informato sull'argomento”.