“Ma cosa sta succedendo in città? Una traversa di Viale la Playa da settimane in queste condizioni, ma possibile che nessuno venga a ritirare questo schifo all'uscita di Cagliari? State rovinando l'immagine di una città”.

E’ furente il portavoce di Arrosa Collettivo, Valerio Piga, attenta ‘sentinella’ delle cose che non vanno, soprattutto sul tema rifiuti, sporcizia e degrado, che in città (nei diversi rioni), purtroppo non mancano.

Il nostro giornale aveva documentato una settimana fa lo stesso ed identico problema, sfuggito a quanto pare a chi dovrebbe provvedere a bonificare la zona degradata: eppure, come già avevamo scritto, all’ingresso di quel condominio lato strada, (viale La Playa, per l’appunto), è presente una telecamera che non è dato sapersi se realmente compie la propria funzione di videosorveglianza. Fatto sta che, sempre da quell’ingresso, si accede anche ad un self service – servizio mensa aperto al pubblico, oltre alle palazzine dei ferrovieri in pensione. Di lato invece un centro commerciale, separato solo da un muro perimetrale: ma il biglietto, vergognoso, della città è davvero sotto gli occhi di chiunque.

(Le immagini sono di Valerio Piga - Arrosa Collettivo)