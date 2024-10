Il procuratore di Tempio, Domenico Fiordalisi, vuole vederci chiaro su quanto accaduto ieri a Olbia e la sua attenzione si concentra soprattutto sullo scandalo del ponte che ha causato per la seconda volta in meno di due anni l'esondazione del rio Siligheddu e il conseguente allagamento del quartiere Isticcadeddu.

Il ponte, che nel 2013 crollò parzialmente nel corso dell'alluvione e venne ricostruito uguale a prima spendendo 80 mila euro di fondi pubblici, nella giornata di ieri è stato ancora una volta causa di gravi disagi per il capoluogo gallurese.

Per questo Fiordalisi ha chiesto ai carabinieri che hanno operato a Olbia nelle ultime ore una relazione dettagliata su quanto accaduto in Via Vittorio Veneto, dove sorgeva il cavalcavia demolito per la seconda volta per evitare che succedesse il peggio.