Tutto pronto per il Cap d’Any algherese, la manifestazione di fine anno che racchiude grandi eventi, appuntamenti culturali, spettacoli, e momenti di festa dedicati alle famiglie che si presenta quest’anno in versione web. Questa mattina in videoconferenza si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della venticinquesima edizione del Cap D’ Any a l’Alguer, alla quale hanno partecipato il sindaco di Alghero Mario Conoci, l’Assessore al turismo Marco di Gangi, il Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, il vice presidente della Fondazione Alghero Pier Paolo Carta, la consigliera della Fondazione Alghero Sara Govoni, e il creatore del Cap d’Any Antonio Costantino.

"Un’ edizione nuova - si legge in una nota -, che usa la tecnologia per avvicinare ciò che la distanza allontana: spettacoli avvincenti, momenti teatrali imperdibili, appuntamenti con il Natale e la tradizione, Alghero non si perde d’animo in questo periodo storico difficile e rilancia un’edizione web ricca di fascino per festeggiare il suo venticinquesimo compleanno".

Il sindaco Mario Conoci sottolinea la particolarità di questa edizione: “Guardiamo avanti con fiducia, programmiamo e mettiamo le basi per ritrovarci e ripartire dopo questa parentesi che ci auguriamo si più breve possibile. Alghero si conferma, sacrifica le distanze ma entra nelle case e si promuove ovunque. Quest’anno il Cap d’Any sarà inusuale ma ugualmente sentito, con eventi di qualità e molto vario. Questo è merito delle tante associazioni che rappresentano un valore della nostra città e alle quali voglio rivolgere un ringraziamento. Anche quest’anno sarà un successo”.

“La Fondazione - sottolinea sulla stessa linea il Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu - ha lavorato alacremente per mettere in piedi un calendario di eventi a dimensione di cittadino. Tutti gli sforzi fatti sono serviti ad abbattere le distanze fisiche offrendo al pubblico momenti di vero spettacolo, di divertimento e di approfondimento culturale, visibile da qualsiasi dispositivo mobile, da portare ovunque”. Si parte proprio oggi in diretta da Lo Teatri, di Ignazio Chessa, trasformato per l’occasione nella Casa di Babbo Natale, con un laboratorio creativo a cura dall’associazione di promozione sociale Akròasis, in collaborazione con l’Ufficio Politiche Familiari, gli Assessorati al Turismo e alla Qualità della vita e la Fondazione Alghero. L’evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine facebook @loteatrì; @algherofamily; @IlVillaggiodiBabboNataleadAlghero. Il vero cuore pulsante di questa edizione sono le associazioni che insieme al comune e alla Fondazione hanno creato un calendario variegato e ricco. Entriamo nel vivo del calendario in programma.

Il 19 dicembre debutta la diciottesima edizione di Festivalguer, intitolata “A me gli occhi”. Il teatro civico Gavì Ballero, sarà la location principale di tutti gli appuntamenti di Festivalguer e del cartellone del Cap D’Any. Il festival internazionale di arti performative che ExPop Teatro presenta, sceglie di aprirsi al mondo virtuale rendendo la cultura accessibile a tutti. In cartellone quattro appuntamenti, dal 19 al 29 dicembre, trasmessi in diretta tv e sui social di algheroturismo e ExPop Teatro. Il 19 sul palco lo spettacolo “Wow, tra magia e verità spettacolo teatrale" con Luca Bono, Marco Aimone con la partecipazione di Sabrina Iannece, trasmesso in diretta alle ore 21 su Catalan Tv, la pagina Facebook @exPop teatro e replicato domenica 20 dicembre alle ore 16,30 sui canali social. Domenica 20 dicembre completa il palinsesto “Ora è buio, chiedete (Sardi a Itri)” opera in due atti a cura dell’Associazione Laborintus che verrà trasmessa alle ore 21 sulla pagina Facebook dell’Associazione. Lunedì 21 dicembre debutta il Teatro d’Inverno con il primo spettacolo della rassegna Teatro d’Asporto: “Tacchino ripieno”, che andrà in onda alle 18 in diretta streaming sulla pagina facebook @compagniateatrodinverno. Sempre lunedì è in programma il secondo appuntamento di Festivalguer, “Umbratile Cantica”, con inizio alle ore 18 ( replica martedì 22) e sempre in diretta streaming dalla pagina ufficiale di @exPop teatro.

Mercoledì 23 ritorna l’appuntamento con la Casa di Babbo Natale, nella formula della diretta facebook come nella prima puntata e sempre mercoledi alle 21 00 in diretta su Catalan tv e sulla pagina facebook il terzo appuntamento con Festivalguer con “PopBins” spettacolo dei Jashgawronsky Brothers di Diego Carli. Lo spettacolo verrà replicato giovedì 24 dicembre con le proiezioni sui mega schermi dalle 13 alle 15 al Refettorio e al Piccolo Lido. Con gli stessi orari e dalle 16 alle 18 anche sugli schermi di Ristofever, Hopera e Cohiba. Le repliche degli spettacoli saranno disponibili anche sulle pagine Facebook di @algheroturismo e @exPopteatro.

Il Calendario riparte dopo Natale con l’esordio di Mamatita Festival, che sino al 31 dicembre proporrà i suoi spettacoli e le sue performance. Si parte il 26 dicembre con “Favole al citofono”, le favole di Gianni Rodari, mentre il 27 dicembre sono tre gli appuntamenti in programma: alle ore 18 in diretta streaming su zoom è la volta della performance teatrale “Vulnerabilità +Exstasi”, alle 19 “Compassione +Rabbia“e alle 20 00 “Solitudine + Concordia”. Tutte le produzioni sono firmate Sardegna Teatro. La città con Mamatita si fa teatro, mostrando i suoi lati extra-ordinari: performer, narrazioni, spettacoli tra riflessioni e humor e contestualizzazioni urbane, sotto la direzione artistica di Chiara Murru, organizzazione Spazio T.

Lunedi 28 dicembre altri tre appuntamenti con le performance teatrali di Mamatita in diretta streaming: alle 18 “Empatia + Shock” ; alle 19 “Angoscia + Panico” e alle 20 “Tristezza + Rinascita”. Martedì 29 torna Mamatita al mattino alle 11 su podcast su prenotazione con “Cross1.2.3 Drammaturgie del paesaggio” a cura di Spazio T mentre la sera alle 21 00 è la volta di uno degli appuntamenti di Festivalguer più attesi : “Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show” , diretta su Catalan Tv e sulla pagina facebook @expoteatro. Mercoledì 30 la replica dello spettacolo sulla pagina Facebook @algheroturismo e @exPop teatro alle 16 e la proiezione sui mega schermi con inizio alle ore 13 sino alle 18. Giovedì il cartellone prevede una conferenza/incontro organizzata da Mamatita alle 16 in diretta streaming su Zoom dal titolo “Fi e Inici” mentre alle 17 partirà il progetto “T-abbraccio” in diretta sulle pagina facebook @algherofamily e @loteatrì, un’installazione artistica messa in scena a Lo Quarter curata dall’Associazione Akròasis aps, in collaborazione con l’ufficio Politiche Familiari.

Si riparte con gli spettacoli domenica 3 gennaio con la rassegna teatrale “Teatro d’Asporto” a cura del Teatro d’inverno che propone con inizio alle 18 “Il gatto dagli stivali”. Lo spettacolo, e tutti gli altri spettacoli in programma, si può seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook @compagniateatrodinverno. Lunedì 4 gennaio va in scena “L’accartocciata avventura dell’uomo di carta” con inizio alle ore 18, martedì 5 gennaio allo stesso orario è la volta di “Riccino e Riccetta”. Mercoledì 6 gennaio si chiude il programma teatrale della Compagnia teatro d’inverno con “Fashion Victims” . Giovedì 7 gennaio, chiude la rassegna del Cap D’Any a l’Alguer “Trobar Amor, canzoni d’amore dei troubadours antichi e moderni a cura dell’Associazione musicale Laborintus.