Le telecamere di Sereno Variabile, la popolare trasmissione di viaggi e turismo, faranno tappa in Sardegna nella puntata in onda sabato 4 marzo alle 17.05 su Rai2. Guidati da Osvaldo Bevilacqua, si andra' alla scoperta di Cagliari, una citta' che vive tra mare e terra, nonche' punto di sbarco di migliaia di vacanzieri, una realta' turistica che vale la pena di conoscere e approfondire.

Il tour iniziera' scoprendo la magia delle cavita' che si trovano sotto la citta', per poi addentrarsi nell'hinterland cittadina, ammirando cosi' la meraviglia dei fenicotteri rosa che a migliaia nidificano nel parco di Molentargius, un'area protetta, riserva naturale di grande rilievo, che convive con i moderni quartieri che sono stati edificati nel corso degli anni.

Fara' la sua comparsa, un pittore che dipinge i "casotti" in legno, un tempo comuni sulle spiagge locali, e degusteremo i sapori dei piatti tipici e dei ricci di mare, raccolti nelle acque del Golfo degli Angeli.

Tornati nel centro di Cagliari, ammireremo Palazzo Falconieri per parlare di arte e incisione, e, durante la visita, conosceremo una officina che tiene corsi gratuiti di riparazione di biciclette.

In un percorso tra innovazione e tradizione, scopriremo la bellezza dei vicoli della citta' vecchia e apprezzeremo il calore degli abitanti di Cagliari, camminando tra i banchi del vivace mercato del pesce.

Al termine dell' itinerario, assisteremo alle danze tipiche con i costumi tradizionali e ascolteremo le note di alcuni brani della musica popolare isolana, eseguiti dal maestro Luigi Lai, grande virtuoso di "launeddas", antico strumento dalle ancestrali sonorita'.

Infine, l'inviata Maria Teresa Giarratano ci portera' in Veneto, per visitare la citta' di Monselice, in provincia di Padova, per scoprire la storia del suo antico castello infestato, secondo leggenda, da un fantasma.