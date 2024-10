È morto schiacciato dal suo trattore Sergio Pruneddu, allevatore 84enne di Belvì.

Un tragico destino accomuna la sua morte a quella del figlio, scomparso all’età di soli 13 anni. Anche il ragazzo tanti anni fa, infatti, è stato schiacciato dal trattore che si era ribaltato, senza lasciargli alcuna speranza di vita.

Ieri notte, la moglie dell’uomo, non vedendolo rientrare e non avendo sue notizie, in preda al panico ha lanciato l’allarme e subito sono scattate le ricerche.

Intorno a mezzanotte la tragica scoperta. Il corpo dell’uomo è rimasto intrappolato sotto il pesante mezzo agricolo che si è ribaltato.

Sul posto è intervenuta prontamente l’ambulanza medicalizzata del 118 di Sorgono e l’ambulanza della Mike soccorso proveniente dalla postazione di Tonara oltre alle squadre dei Vigili del fuoco di Sorgono e i Carabinieri della Compagnia di Tonara e della stazione di Belvì. Per Sergio Pruneddu, però, non c’è stato nulla da fare.