Nella giornata di ieri 5 dicembre l’Assessora alle Politiche educative, infanzia, giovani e sport del Comune di Sassari, Alba Canu, ha ricevuto a Palazzo Ducale le ragazze della Torres femminile, accompagnate dal presidente Andrea Budroni, dall'allenatore Mario Desole e dal team manager Francesco Muggianu.

Una consuetudine ormai consolidata per l'amministrazione comunale, che una volta l'anno accoglie le atlete in sala giunta.

«Siete un punto di riferimento per lo sport femminile» – ha detto l'assessora Canu, che ha portato i saluti del sindaco, fuori Sassari per impegni istituzionali.

«Anche voi siete la Torres – ha continuato – un motivo di orgoglio per la nostra città e un punto di riferimento in tutta l'isola per il calcio femminile. La presenza delle “piccole”, inoltre, le più giovani fra voi, il cui numero è in aumento, non può che accrescere il valore della vostra squadra».

Alle atlete, che hanno voluto assicurare il loro impegno in attività di contrasto al bullismo e alla violenza di genere, è stata consegnata una targa di riconoscimento per il sostegno ricevuto.