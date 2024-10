Il sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli ha pubblicato su Facebook un bellissimo scatto di Cristian Barrili, accompagnato da un messaggio, che rappresenta uno dei simboli del paese ogliastrino.

“Per tutti quelli che combattono ogni giorno in prima linea il nemico invisibile. Per tutti coloro che con i propri sforzi e sacrifici contribuiscono a rendere grande il nostro Paese. Per tutto ciò che ci rende orgogliosi del nostro tricolore. Grazie inoltre a tutta la comunità che sta dimostrando un grande senso di responsabilità. Un doveroso e sentito grazie anche a Giorgio Pisanu e ad Antonello Farci, nostri concittadini che ci hanno offerto questo spettacolo”.