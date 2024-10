La compagnia di navigazione Tirrenia ha messo a disposizione le proprie navi per offrire i passaggi ai mezzi dei soccorritori della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco che dal continente stanno raggiungendo l'isola in aiuto alla popolazione sulle linee rimaste in vigore, ovvero Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia, Genova-Porto Torres.

Tutti i mezzi di soccorso e i mezzi pesanti destinati alle zone in stato d'emergenza, in grado di dimostrarlo con idonea documentazione, viaggeranno gratuitamente fino al 30 novembre.

Sono state inoltre contattate le autorità competenti al fine di valutare l'opportunità di utilizzare l'unità di riserva della flotta, messa a disposizione dalla Compagnia per ospitare gli sfollati delle zone più colpite nel nord della Sardegna; sono necessari circa due giorni di tempo - informa Tirrenia - per poter armare l'unità e dirigerla eventualmente verso il porto di Olbia.

Tirrenia CIN ha inoltre attivato una serie di misure straordinarie per agevolare gli spostamenti di volontari, parenti, soccorritori e popolazioni colpite. Tutti i residenti delle zone dichiarate in stato di emergenza, in particolare delle province di Olbia-Tempio e Nuoro, potranno viaggiare gratuitamente da e per la Sardegna fino al 30 novembre.

Allo stesso modo parenti, amici e soccorritori potranno raggiungere gratuitamente i loro congiunti sempre fino al 30 novembre. Tutti i passeggeri prenotati da e per la Sardegna dal 20 al 28 novembre potranno infine richiedere lo spostamento del viaggio senza pagare in alcun caso nessuna penale.