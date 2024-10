Sabato prossimo, 3 giugno, alle ore 16:30, nelle sale del Museo archeologico nazionale “G. Asproni” di Nuoro, via Mannu 1, il Polo Museale della Sardegna, in collaborazione con l’artista Eugenia Pinna, presenta La tessitura in Sardegna: Nule.

L’artista Eugenia Pinna, attraverso le sue opere, illustrerà la tessitura tradizionale sarda, in particolare quella di Nule, uno tra i pochi centri che ha conservato l’uso del telaio verticale. Dopo una breve introduzione sulla tessitura nulese seguirà una dimostrazione pratica su telai didattici e la possibilità di utilizzare i preziosi strumenti. Sarà un'occasione unica per offrire ai partecipanti la possibilità di approfondire la conoscenza di un sapere artigianale di grande rilievo per la cultura sarda. Il pubblico potrà sperimentare le tecniche di tessitura in prima persona, nella consapevolezza che certe tradizioni sono rimaste quasi immutate dall’epoca preistorica.

L’evento rientra nel calendario delle manifestazioni previste per Musei di Storie sul tema Trama e Ordito.

Per eseguire le prove sul telaio è necessaria la prenotazione.