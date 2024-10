Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito le Marche, nella zona di Macerata, alle ore 21:18.

Secondo la rilevazione dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia la magnitudo è stata di 5.9.

Su molte zone dell'Umbria in questo momento sta piovendo ma molta la gente in strada per la paura.