In Sardegna

Le produzioni televisive giapponesi viaggiano alla scoperta di Ollolai. Il prossimo due giungo, infatti, il programma televisivo “The Sekai Isan”, che in inglese significa “The world Heritage”, ovvero il patrimonio mondiale, farà tappa nel centro barbaricino per documentare le bellezze naturalistiche di questa parte di Sardegna e per accendere i riflettori sul canto a Tenore.