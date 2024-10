Ritorna giovedì 19 luglio alle 19.30, in piazza Santa Caterina,l’appuntamento con “La Tavola Planetaria: conoscersi è un piacere, organizzata dalla commissione per le Pari Opportunità del Comune di Sassari, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali e alle Pari Opportunità.

La lunga tavolata sarà allestita a pochi passi dalla casa comunale, luogo simbolo della città. «In un gesto che appare spontaneo – spiegano dalla Commissione -, ma che porta con sé il desiderio di condivisione degli spazi urbani, che diventano così luoghi di conoscenza reciproca, di accoglienza e integrazione tra le persone, anche di nazionalità e culture diverse. Perché poter cenare insieme è un’occasione unica per incontrarsi, conoscersi e socializzare, nella consapevolezza che condividere un piatto è molto più che scambiarsi del cibo, è un’emozione da vivere con gli altri».

La novità di quest’anno sarà data da una Tavola Planetaria ecocompatibile, con una filiera per il compostaggio e un recupero solidale del cibo non consumato a fine serata.

Gli interessati possono partecipare alla seconda edizione della cena inviando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica gloriareggiani@yahoo.it, entro il 18 luglio alle 20.00, indicando nome, cognome e numero dei partecipanti. Dopodiché basterà uscire di casa portando con sé una pietanza già pronta e recarsi all’appuntamento in piazza santa Caterina.

Gli artisti e i gruppi musicali che vorranno animare la serata dovranno comunicare la propria desione allo stessa e-amil entro il 12 luglio.