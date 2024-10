Fernando è un papà di 60 anni, è un uomo buono ed amorevole, sul suo profilo Facebook sono numerose le fotografie con le sue bambine.

Siamo nella provincia sud della Sardegna, Fernando si sta godendo un po’ di relax al mare. Le sue figlie giocano con delle amiche quando decidono di fare il bagno.

L’attenzione di Fernando viene richiamata dalle urla delle ragazze, delle onde molto forti stanno spingendo a largo le bambine.

Che rischiano di annegare.

Così Fernando non ci pensa un attimo, e si tuffa in mare portando in salvo la figlia e due sue amiche.

Stremato si accascia in spiaggia e in preda di un infarto si lascia andare.

Questo papà ha saltavo la vita a delle bambine, sacrificando la sua. Un gesto che le sue figlie non dimenticheranno mai. I bagnanti che hanno assistito alla scena sono sotto shock.

Un papà è colui che dà la vita ai propri figli, e si batterà fino alla fine per proteggerla.

Grazie Fernando



