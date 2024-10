Come far conoscere la storia del proprio paese in inglese e francese. Tutto ciò grazie al lavoro portato avanti da una studentessa di Giave, Nataya Onida (classe quarta dell'istituto Tecnico Commerciale di Thiesi-Indirizzo Turismo) che, l'11 maggio scorso, ha completato l'Alternanza Scuola-Lavoro presso le strutture comunali.

Il progetto (durata 48 ore), ha avuto inizio il 2 maggio ed è stato reso possibile grazie a una Covenzione firmata dalla Sindaca di Giave, Maria Antonietta Uras, e l'Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi" di Ozieri. L'obiettivo era quello di avviare un lavoro di ricerca riguardo ai monumenti e ai siti archeoligici. La ragazza ha avuto l'opportunità al mattino, di frequentare l'Ufficio Finaziario Amministrativo, Anagrafe e Servizi Sociali mentre al pomeriggio la biblioteca "Antoninu Paba".

«Per noi è stata una bellissima esperienza – ha dichiarato la prima cittadina Uras – visto che abbiamo aiutato a crescere una studentessa permettendole di conoscere il lavoro degli uffici e approfondire alcuni temi inerenti il suo corso di studi e la sua specializzazione». Un'esperienza che permetterà alla giovane studentessa di aumentare il credito formativo.