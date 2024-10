Si è svolta mercoledì 19 ottobre, presso l’ Auditorium Grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino, la seconda delle quattordici tappe a livello nazionale, programmate dalla fondazione Intesa San Paolo, nell’ambito del progetto “Imprese Vincenti”. L’iniziativa, nata per sostenere le Piccole Medie Imprese, valorizzandone vitalità ed eccellenza nel tessuto imprenditoriale italiano, è giunta quest’anno alla sua quarta edizione.

Tra le oltre quattromila candidature, sono state 140 le aziende che Intensa San Paolo ha selezionato per l’importante riconoscimento che le accompagnerà in percorsi di crescita e di visibilità.

Tra le vincitrici e come tale tra i protagonisti, della premiazione, STEMAPLAST: l’azienda sarda, con sede a Paulilatino, leader nella produzione, trasformazione e commercializzazione di imballaggi in materiale plastico e bioplastico con particolare specializzazione nella realizzazione di imballaggi flessibili, packaging alimentare e non.

Capacità di investire nel digitale e nella transizione 4.0, adeguamento progressivo ai criteri di sostenibilità espressi dalle metriche ESG, valorizzazione del capitale umano, internazionalizzazione, sviluppo della filiera di appartenenza e del legame con il territorio, attitudine delle imprese profit di creare impatto sociale contribuendo alla crescita inclusiva e al benessere del proprio territorio, sono gli indicatori di performance resi noti nell’ambito delle valutazioni dai promotori dell’iniziativa.

È così che STEMAPLAST ha tenuto alto il nome dell’isola e della sua appartenenza, rispondendo positivamente a tutti i parametri di giudizio richiesti dalla selezione.

Abbiamo incontrato Emanuela Ledda, Antonio e Mara Madau, proprietari fondatori di STEMAPLAST, che dando voce a soddisfazione ed entusiasmo ci hanno raccontato : “Un Premio all’eccellenza rappresenta senza dubbio un valore inestimabile per la nostra realtà e per la grande famiglia di Stemaplast è motivo di grande orgoglio ed esortazione per il futuro. Dal 1997 mettiamo in campo un’incredibile forza lavoro e impianti di produzione sempre più efficienti al fine di realizzare prodotti di qualità capaci di soddisfare le continue e nuove esigenze del mercato della grande distribuzione. Il nostro sistema produttivo ha profondo rispetto per la tutela dell’ambiente : operiamo secondo innovativi modelli di green practies e perseguiamo un modello di business sempre più sostenibile. Nonostante le importanti difficoltà che soccombono sul settore trasporti, esportiamo in tutto il territorio nazionali articoli di vasta gamma : dalle shopper ai sacchetti per alimenti, per citarne alcuni, realizzando inoltre specifiche richieste dei clienti. La partecipazione al programma di Imprese Vincenti ci regala un’esperienza di valore, da annoverare tra i più considerevoli e gratificanti momenti di condivisione umana e lavorativa”.