Ottima notizia per i viaggiatori del Meilogu. La stazione di Giave rimarrà aperta fino al mese di giugno 2018. Secondo i nuovi orari pubblicizzati da Trenitalia, in vigore dal 10 dicembre 2017 al 9 giugno 2018, è confermata l’offerta di 4 fermate feriale e 7 festive.

Un ulteriore conferma dell’importante lavoro portato avanti dalla Sindaca Maria Antonietta Uras e dagli altri primi cittadini dell’Unione dei comuni del Meilogu. La stazione, riaperta sperimentale il 10 settembre dopo due anni di battaglie, era stata chiusa alla fine del 2015. Da lì erano susseguite tutta una serie di proteste dei primi cittadini, in testa la Uras, che avevano anche provveduto ad inviare delle missive dirette alla Regione Sardegna, Trenitalia, una addirittura il ministro dei Trasporti Graziano Delrio e due interpellanze in Consiglio regionale più alcuni sit-in davanti al caseggiato.

Solo dopo il grande interessamento della dottoressa Gabriella Massidda (Direttrice generale dell’Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna) si era sbloccata la situazione con la proposta della riapertura, in via sperimentale, della storica stazione. Ora l’attesa notizia che la stessa rimarrà aperta fino alla scadenza naturale dell’orario. Per arrivare a questo risultato, l’Unione dei Comuni del Meilogu aveva, anche, sincronizzato l’orario delle due linee circolari intercomunali. Nel frattempo, si è provveduto a fare dei lavori nello stabile, tra cui la sistemazione dei muri, le luci del piazzale esterno e le grondaie.