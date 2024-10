Dramma nella ss 197, dove due uomini sono rimasti vittima di uno scontro frontale, avvenuto ieri intorno alle 22.30, al chilometro 39,500, nel territorio di Villanovafranca.

Una Nissan Juke e una Bmw 118, con a bordo rispettivamente Andrea Cogoni, 34enne, e Nicola Ghiani, 37enne, percorrevano la statale in direzioni opposte. Uno dei due era diretto all'ospedale di San Gavino, dove la moglie era ricoverata perché in attesa di un figlio. Sono ancora da accertare le cause del terribile scontro, nel quale i conducenti sarebbero morti sul colpo.

Niente da fare dunque quando sul luogo dell'impatto sono arrivate le ambulanze del 118. Sul posto anche la squadra dei Vigili del fuoco e i carabinieri di Villanovafranca, coadiuvati dai militari delle Stazioni di Guasila e Nuraminis.