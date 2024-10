Nella giornata odierna, il sindaco di Sassari Nicola Sanna si è recato nella clinica di Ginecologia e Ostetricia dell’Aou, per portare il suo personale saluto al piccolo Niccolò Merella , il primo nato in Sardegna e, forse, in Italia.

Il primo cittadino è stato accompagnato dal direttore sanitario Nicolò Orrù, da quello del presidio Bruno Contu e dal dottor Pier Paolo Chiappe, che ha assistito al parto insieme all'ostetrica Elisabetta Cocco.

«Per i genitori di Niccolò, Giovanni e Alessandra, quest'anno è cominciato nel migliore dei modi, con la nascita del loro primogenito - commenta Nicola Sanna -. Al piccolo, venuto alla luce a mezzanotte in punto, vanno gli auguri miei e dell'amministrazione tutta».

Assieme all’Assessore Alessandro Boiano, Sanna ha voluto regalare al bambino la spilla dei candelieri.