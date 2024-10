Pane, pasta e fettine senza il carrello della spesa. Si può fare tutto con lo smartphone: ora arriva l'App Nonna Isa, l'applicazione per dispositivi mobili dedicata agli acquisti quotidiani. Il progetto di digitalizzazione dei servizi della catena sarda è nato lo scorso anno dalla partnership tra il Gruppo Isa e ReStore, azienda specializzata nel digitale. L'interfaccia intuitiva, di semplice utilizzo, consente di visualizzare e selezionare i prodotti direttamente dal proprio smartphone - in qualsiasi momento della giornata e ovunque ci si trovi - scegliendo quindi se ritirarli in uno dei punti vendita aderenti o se riceverli gratuitamente al proprio domicilio.

L'app, disponibile su Google Play (Android) e Apple Store (iOS) è dotata di un motore di ricerca innovativo - in grado di lavorare per sinonimi e riconoscere gli errori di battitura - che supporta gli utenti rendendo semplice e veloce il processo di selezione. Una volta scaricata, mantiene in memoria parte dei dati consentendo risparmio di tempo, batteria e traffico internet, anche grazie al sistema di scanning dei codici a barre per i prodotti che si hanno già in casa, accessibile semplicemente tramite la fotocamera del proprio device.

Il servizio di ordine online e ritiro nel punto vendita è attivo per le zone di Iglesias, Alghero, Oristano e Sorso, mentre le aree urbane di Cagliari, Sassari e Olbia usufruiscono delle opzioni di ritiro e di consegna a domicilio.

Nel periodo estivo il servizio è esteso anche ad Arzachena, punti vendita stagionali.

"Attraverso la partnership con ReStore - commenta Michel Elias, presidente della ISA S.p.A. - stiamo portando il brand sempre più vicino ai nostri clienti, rendendolo accessibile come non mai. Il percorso verso la digitalizzazione non si ferma, specialmente quando comporta nuovi servizi per gli utenti e risultati eccezionali per il gruppo: l'importo dello scontrino medio degli utenti e il fatturato complessivo derivante dell'eCommerce in aumento confermano il trend molto positivo partito nel 2017 e in continua crescita".