Dopo oltre un mese dalla scomparsa di Stefano Masala da Nule, la sorella Alessandra prende la parola sul suo profilo Facebook riolgendogli un drammatico appello.

"Sté... Siamo nati 29 anni fa, e da sempre abbiamo condiviso ogni cosa. Tutte le gioie e tutte le sofferenze, i momenti migliori e quelli peggiori.

29 anni cresciuti insieme, foglie dello stesso albero.

A me manca il tuo sorriso, mi mancano le tue battute, la tua presenza. Mi rattrista pensare che tu abbia bisogno di me e non puoi cercarmi, come hai sempre fatto.

Io però ti sento, non avere paura perché io sono con te anche ora.

Noi tutti abbiamo bisogno di te. Tutti.

Paola, Cristiano e Leonardo, i nipoti che tanto adori, ti aspettano.

Solo chi ha fratelli e sorelle può capire questo dolore immenso. Lo spero.

La tua gemella."