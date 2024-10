E' polemica a Cabras, dove questa mattina la soprintendente Maura Picciau è arrivata come previsto per prelevare una serie di reperti del museo dei Giganti di Mont 'e Prama, tra cui diverse statue che hanno necessità di essere restaurate e dovrebbero essere trasferite nei laboratori della Soprintendenza a Cagliari.

Nella notte, però, il sindaco Andrea Abis ha firmato un'ordinanza per vietare l'accesso al museo Marongiu, dove sono custodite statue e reperti. Il primo cittadino, valutato che il clima fra i cittadini si era fatto pesante, ha preso la decisione per motivi di ordine pubblico. I cabraresi, infatti, si sarebbero attivati per evitare il trasferimento a Cagliari dei preziosi reperti. La protesta è sostenuta anche dall'amministrazione comunale.

La soprintendente Picciau, così, una volta arrivata a Cabras ha trovato davanti al museo le forze dell'ordine schierate. Da lì il via a una lunga e ancora irrisolta trattativa con gli esponenti dell'amministrazione comunale.