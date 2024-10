Con il periodo estivo la popolazione nel territorio ogliastrino aumenta notevolmente, così come i bisogni di salute, per questo la Direzione aziendale e il Centro trasfusionale Asl invitano quanti possono a donare il sangue.

L’invito è esteso anche ai villeggianti: anche loro possono infatti compiere un importante gesto di generosità nei confronti di chi ne ha bisogno, dando un senso più profondo al loro soggiorno in Ogliastra.

Le donazioni possono essere fatte nel Centro trasfusionale dell’Ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei tutti i giorni, da lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 11:30. Non occorre essere digiuni: è possibile infatti fare una leggera colazione.

Come di consueto, i donatori riceveranno i referti delle analisi effettuate nel corso del prelievo.

La Direzione generale ricorda che al momento sono sospese le uscite sul territorio dell’autoemoteca, organizzate grazie alla collaborazione con i soci delle sedi Avis territoriali, in quanto il mezzo si trova al momento in riparazione. La data di ritorno alla sua piena operatività sarà comunicata nei prossimi giorni.

Coloro che necessitano di informazioni possono contattare il personale del Centro trasfusionale ai numeri 0782/490203 e 0782/490229

La Direzione aziendale ringrazia in anticipo per l’importante collaborazione sia i donatori abituali sia quelli che, per la prima volta, doneranno il sangue. «Ringrazio in modo particolare l’Avis Ogliastra e i volontari delle sedi di Barisardo, Jerzu, Lanusei, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Tortolì e Villagrande, per il loro concreto e puntuale impegno per promuovere, ogni giorno, la cultura della donazione – afferma il Commissario facente funzioni Grazia Cattina».