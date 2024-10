In questi difficili tempi di pandemia, di ordinanze e chiusure obbligatorie le forze migliori della nostra isola stanno portando avanti diverse iniziative di solidarietà a favore degli ospedali sardi e dei nostri concittadini trovatisi in ristrettezze economiche.

Non poteva sottrarsi a questo importante compito lo storico Coro de Iddanoa Monteleone, che proprio quest’anno festeggia il venticinquennale della sua nascita.

Il Coro sta infatti promuovendo in questi giorni una raccolta fondi a favore del reparto di anestesia e rianimazione dell'Ospedale civile di Alghero. Con un'offerta libera non inferiore ai dieci euro si potrà avere in dono il loro nuovo CD “Cantende Remundu”.

L’opera, registrata nel 2018 in occasione del quarantennale della morte del poeta villanovese Remundu Piras, contiene una raccolta di brani di alcune eccellenze sarde della musica popolare: il Coro di Bosa, il Coro Gabriel di Tempio, i Tenores Mialinu Pira di Bitti e ovviamente il Coro de Iddanoa Monteleone.

Il cd fresco di pubblicazione nasce proprio dall’incontro di questi sodalizi corali che hanno musicato alcune poesie de Tiu Remundu, omaggiando così il più apprezzato e amato poeta improvvisatore sardo. Ci piace ricordare i suoi profetici versi della poesia Non sias isciau, in cui il carismatico poeta invita i sardi a non dimenticare la lingua natia pena la scomparsa della nazione sarda.

Per partecipare all’iniziativa c’è tempo sino al 15 maggio, si può fare un'offerta libera e senza limiti di importo, con un’offerta di almeno dieci euro si potrà ricevere il cd in omaggio. Ci sono due diverse modalità di partecipazione o con un bonifico oppure presso i diversi punti vendita di Villanova Monteleone che partecipano al progetto e che potete trovare nella pagina facebook del Coro.

Queste sono le coordinate bancarie: IBAN: IT13K0101587540000000000880. CAUSALE: raccolta fondi ospedale civile + nome e cognome + numero telefono.

Qui potete vedere il promo del cd:

https://www.facebook.com/coroiddanoa/videos/311878873126227/

Il Coro de Iddanoa Monteleone con questa generosa iniziativa evidenzia, ancora una volta, l’importanza sociale e culturale dei cori sardi. Espressione non solo di senso di appartenenza, socialità e valorizzazione delle tradizioni sarde, ma anche di tanta generosità!