La cooperativa sociale Approdi di Nuoro organizza per venerdì 26 maggio il corso formativo dal titolo "La sofferenza mentale e disturbi psichiatrici secondo il DSM V: i disturbi di personalità".

L'evento si terrà presso la sala formativa della cooperativa in via Monsignor Cogoni 24, dalle 9:00 alle 14:00.

Il corso è rivolto agli assistenti sociali, educatori, oss, psicologi, infermieri, operatori di comunità, servizi domiciliari e scolastici che si occupano di sofferenza psichica.

Lo stesso corso sarà tenuto dalla dottoressa Chiara Bandecchi, medico chirurgo, specialista in psichiatria e psicoterapia. La docente nel mese di marzo ha svolto un altro corso sui disturbi psichiatrici con focus su i disturbi d' umore, d'ansia e psicosi partecipato da 40 operatori provenienti da tutta la Sardegna.

Il modulo prevede un percorso formativo focalizzato sul consolidamento delle competenze degli operatori in materia di psichiatria clinica di base, con particolare attenzione a quegli aspetti della patologia psichica che possono essere problematici nella gestione del paziente all’interno del percorso comunitario e/o dei percorsi domiciliari.

I temi che saranno affrontati riguarderanno le caratteristiche cliniche dei principali disturbi di personalità secondo il DSM-5, le implicazioni cliniche della comorbidità dei disturbi di personalità con altri disturbi psichiatrici e le analisi di casi clinici.

A fine corso sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Il costo di iscrizione è di 35 euro e il gruppo prevede un numero minimo di 20 partecipanti.

L'evento è inserito all'interno di un piano formativo annuale rivolto alle risorse umane che operano all'interno della cooperativa Approdi e all'esterno sul territorio regionale. Da novembre 2016 ad oggi, le proposte formative hanno visto la partecipazione di circa 80 partecipanti , operatori del settore provenienti dal territorio regionale. In allegato alcune fotografie degli eventi.

La cooperativa gestisce la comunità terapeutica ad alta intensità Approdo nell'agro di Isalle che attualmente accoglie 8 ospiti che con sofferenza mentale.

Ulteriore materiale di approfondimento è presente nel sito http://www.approdinuoro.it/formazione/ e nella pagina Facebook Approdi Comunità Terapeutica

La segreteria organizzativa è a disposizione in ufficio, al tel. 0784/30806 dalle ore 10 alle ore 14 in via Monsignor Cogoni 24.