Un'esemplare manifestazione di solidarietà, questa sera, ha coinvolto i cittadini di Bultei ai quali si è stretta in un abbraccio ideale l'intera comunità del Goceano.

Il Consiglio Comunale straordinario di questo pomeriggio è stato seguito da un sentito e partecipato dibattito dal quale è emersa una condanna generalizzata rispetto all'episodio di violenza che ha scosso il paese lo scorso finesettimana, quando la porta di casa del sindaco Francesco Fois è stata fatta saltare in aria da un ordigno precedentemente posizionato da ignoti. All'assemblea è seguita nel tardo pomeriggio una fiaccolata organizzata dal parroco di Bultei don Francesco Mameli alla quale ha preso parte tutto il paese e tutti i sindaci del Goceano.

Domani pomeriggio, alle 16, è prevista l'assemblea Anci di tutti i sindaci dell'isola e nelle ultime ore si è fatta strada l'ipotesi di un Consiglio Regionale straordinario in paese. In un momento difficile come questo è di fondamentale importanza che le istituzioni facciano sentire la propria presenza sul territorio.