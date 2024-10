“Cari concittadini buongiorno, i positivi al Covid-19 oggi sono diventati otto. Ad Assemini non esiste alcun focolaio: stiamo quindi tranquilli mantenendo alta l’attenzione nei modi che ben conosciamo. Una buona giornata a tutti e un sincero augurio di pronta negativizzazione ai nostri concittadini”.

La sindaca di Assemini, Sabrina Licheri, lo comunica in un post sui social, chiarendo che non deve esserci il panico ma soltanto un responsabile comportamento con le regole che ben si conoscono per evitare ogni diffusione del tremendo virus.