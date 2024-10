In questo momento di emergenza per la diffusione del Coronavirus c’è l’impegno da parte di tutti i primi i cittadini per la tutela della saluta dei propri cittadini.

Ma c’è anche chi, in questo momento di difficoltà nel reperimento delle mascherine, decide di produrle in proprio e di distribuirle alla popolazione.

È il caso della Sindaca di Elini, Rosalba Deiana, che armatasi di macchina tagli e cuci, ha deciso di produrne alcune per poi darle ai suoi cittadini.

“Voi comunque, state tutti a casa a far quello che più vi piace, avete pure il tempo per recuperare il tempo perso, che per gli impegni lavorativi avete dovuto sottrarre agli amori familiari”, scrive su Facebook la Deiana.

“Usciamo solo se necessario e – conclude – solo per fare la spesa di generi alimentari, per medicinali e solo se strettamente necessario. Se si vuole bene a se stessi è arrivato il tempo di dimostrarlo ora, stando a casa propria”.