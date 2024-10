Ci si potrà recare al Supermercato o al Market di Pula massimo due volte alla settimana e muniti di guanti e mascherina è la direttiva impartita dalla Sindaca Carla Medau che ha emesso ieri un’ordinanza contingibile e urgente.

“Ritirerete presso i Supermercati, all'ingresso o vi verrà fornita dal personale, un’apposita "Cartella della Spesa" che andrà compilata con i vostri dati anagrafici compresi i dati di un documento d'identità. La presenterete alla cassa, e la cassiera obbligatoriamente dovrà apporre un timbro ogni volta che si effettuano gli acquisti”, così ancora la Medau.

L’ordinanza entrerà in vigore il 3 aprile. Inoltre, ha annunciato la prima cittadina, ci saranno sanzioni per i trasgressori, così come aumenteranno i controlli da parte della Forze dell’ordine.