La sindaca di Ovodda, Ilenia Vacca, è stata eletta venerdì a Sarule quale nuova presidente del Gal Barbagia Mandrolisai Gennargentu. Gli 87 votanti che hanno espresso la propria preferenza hanno eletto in consiglio di amministrazione Cristina Patta, Stefania Zucca, Rosella Sedda, Gianni Fadda, Alessandro Zanda e Valentina Carboni.

"Per il Gal sarà una ripartenza - racconta Ilenia Vacca a Sardegna Live - dopo due anni burrascosi (a causa di una serie di vicende giudiziarie, ndr). L'intenzione è quella di riprendere in mano la situazione".

"Abbiamo alcune risorse economiche avanzate dalla precedenze amministrazione da spendere, per questo cercheremo di fare bandi che rispondano pienamente alle esigenze del territorio. Sono stati fatti degli incontri di progettazione partecipata alla presenza dei soci dell'assemblea e si sono capite le esigenze del territorio. Da lì si partirà per avviare i nuovi bandi".

Ilenia Vacca, che rimarrà in carica per tre anni, spiega: "Le risorse non sono tantissime (circa due milioni e mezzo), ma comunque fondamentali per lo sviluppo delle attività del territorio. Il Gal si occupa principalmente dei fondi del PSR e quindi delle attività agricole e artigianali. Bisognerà rilanciare questi comparti che hanno profondamente sofferto in questi anni. Poi pensiamo al futuro in attesa delle nuove risorse in arrivo nel 2023".