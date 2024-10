"Volevo informare i cittadini di Dorgali che mi è stata notificata una richiesta di proroga delle indagini da parte della procura di Nuoro. A quanto pare, insieme a mio marito, ex dipendente della cooperativa Ghivine, e all'Assessore Corrias sono indagata per turbativa d'asta": Così su Facebook la prima cittadina di Dorgali, Nuoro, Maria Itria Fancello.

"Per quanto sono riuscita a ricostruire - non ho ricevuto avvisi di garanzia, né ero a conoscenza dell'attività - si tratterebbe della gara di aggiudicazione della gestione dei siti archeologici. Un bando che è stato pubblicato il giorno successivo all'insediamento del nuovo consiglio comunale. Per cui né io, né altri componenti della Giunta abbiamo avuto nulla a che fare con la gara, assegnata da un'apposita commissione - Ho fiducia nella giustizia e mi sento confortata dal fatto di aver sempre agito per il bene dei cittadini".