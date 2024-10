Verranno consegnate a partire da domani 17 Aprile, le mascherine chirurgiche che l’Amministrazione comunale di Pula donerà gratuitamente ai suoi cittadini.

Si potranno ritirare nella Scuola elementare di via Sant’Efisio per i cittadini residenti nel centro abitato di Pula, Is Molas e case sparse e a Santa Margherita nel portico della Chiesa, per gli abitanti della borgata, delle comunioni e dei condomini.

Verranno consegnate due mascherine per ogni nucleo familiare. La suddivisione delle persone per il ritiro, in modo da non creare assembramenti, è stata predisposta per cognome in ordine alfabetico:

PULA

A-B ritiro il 17 Aprile C ritiro il 18/20 Aprile D-E-F ritiro il 21 Aprile G-H-I-K-L ritiro il 22 Aprile M-N ritiro il 23 Aprile O-P-Q ritiro il 24/27 Aprile R-S ritiro il 28 Aprile T-U-V-W-Z ritiro il 29 Aprile

SANTA MARGHERITA

A-L ritiro il 17 Aprile M-Z ritiro il 18 Aprile

Gli orari di consegna previsti sono dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Ad occuparsi della consegna saranno i ragazzi del servizio civile supportati da dipendenti comunali e volontari. Tutte le operazioni saranno svolte all’esterno. Per chi fosse impossibilitato al ritiro, potranno essere ritirate le mascherine per soggetti terzi, in presenza di una delega firmata del soggetto in questione. Ai cittadini in carico ai servizi sociali, affetti da patologie certificate e che effettuano accessi ospedalieri, verranno consegnate direttamente a domicilio.

“Siamo molto soddisfatti – ha affermato la sindaca Carla Medau - di poter finalmente consegnare alla popolazione le mascherine anche a seguito del grande lavoro svolto per il loro difficile reperimento” .