Importante riconoscimento per il Sardinia Film Festival. La rassegna organizzata dal Cineclub Sassari è stata inserita tra i vincitori della Sezione Cinema dedicata alle Periferie Urbane all’interno del Bando S’Illumina, messo in palio dalla Siae con il coinvolgimento del Mibact.

Grazie a questo finanziamento, indirizzato a sostenere il talento culturale e creativo dei giovani, sarà possibile predisporre una speciale sezione rivolta ai giovani artisti italiani under 35. A questo proposito, verrà costituita una speciale giuria che nei prossimi mesi selezionerà il miglior corto presentato dai registi sotto i 35 anni.

«È bello che la Siae abbia scelto di investire sui giovani con questo bando, che in linea assoluta si sposa benissimo con il nostro Sardinia ff – ha spiegato il direttore artistico Carlo Dessì –. Siamo molto felici perché la nostra politica è sempre stata quella di contribuire a far emergere le nuove generazioni. Basti pensare che la forma del cortometraggio è utilizzata tantissimo nelle scuole di cinema e da chiunque voglia provare a mettersi in gioco nel settore, perché da un lato consente di esprimere il proprio talento con maggior facilità, dall’altro, con pochi soldi di arrivare a un prodotto finito».