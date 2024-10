Lorella Cuccarini si trova in questi giorni, come altri personaggi dello spettacolo e non solo, in vacanza in Sardegna .

La showgirl ha pubblicato alcune foto in costume da bagno nell'Oasi di Bidderosa , parco naturale che si trova nel golfo di Orosei (Nu).

La Cuccarini, all'età di 57 anni, appare in una forma fisica perfetta negli scatti sardi.

La collega Arisa ha commentato il post di Lorella: “ Tu per me sei un esempio per quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più. L'esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare e sorridere così, come sorridi tu. Vieni Sole. Ti voglio tanto bene Lorella e ti stimo. Sei una donna forte. Complimenti ”.

Non è mancata l'immediata replica di Lorella: “ La felicità sta nelle piccolessime cose ed è un peccato che molte persone non sannono riconoscerla. Ti voglio tanto bene anch'io e spero di rivederti presto ”.