Musica, maschere, allegria e tanta voglia di divertirsi. La sfilata dei carri allegorici di Ollolai si conferma di anno in anno un importante appuntamento di successo e attrattività.

Sabato scorso 600 figuranti, 11 carri, 4 gruppi a piedi hanno animato il centro barbaricino e hanno dato vita a una grande festa che ha coinvolto l’intera comunità, oltre ai numerosi visitatori che non sono voluti mancare a questo gioioso appuntamento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Oltre a Ollolai, protagonisti del grande evento sono stati i paesi di Lodine e Sarule.

“Siamo felicissimi per la riuscita dell’evento - dice soddisfatto il presidente della Pro loco Pierpaolo Soro -. Il nostro Carnevale ha coinvolto davvero tutti”.

“Lo spirito folle della Barbagia scatenato da Ospitone” si conferma così uno degli appuntamenti di riferimento per il territorio.

“Attraverso questo evento - continua il presidente Soro - vogliamo lanciare un segnale forte contro il fenomeno dello spopolamento dei nostri paesi. In questo senso, la sinergia tra le comunità è fondamentale e garantisce la buona riuscita delle manifestazioni”.

Dopo la sfilata, terminata in Piazza Marconi con la zeppolata e i balli in piazza si è tenuta l’attesissima premiazione dei carri. Creatività, originalità e arte sono stati gli ingredienti messi in campo dai partecipanti per conquistare il pubblico e i giudici.

Il primo posto è stato ottenuto dal carro allegorico “Il Giubileo” di Ollolai, il secondo da “Bollywood” di Lodine e il terzo da “Jammimo” di Sarule. Per la categoria “Miglior maschera singola” è stato premiato “Super Mario Bross” di Sarule, mentre come gruppo a piedi “Ollolai Davison”.

La festa è poi continuata fino a tarda notte nel Ristorante i Tre Nuraghi con il Carnaval Party 2016 che ha visto in consolle Frascesco Cinelli Dj.