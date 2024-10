Lo scorso 29 aprile si è tenuta ad Alghero, il ventesimo raduno nazionale dell’Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), sfilata finale alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata, Giorgio Toschi.

Un evento al quale ha partecipato anche la sezione Anfi Thiesi-Meilogu,guidata dal Presidente M.M. Salvatore Pittalis, noto Nardino, assieme al sindaco Gianfranco Soletta. Nel corso della quale sono stati rinsaldati i vincoli di amicizia fra i finanzieri in servizio e in congedo. Inoltre, vista la località prescelta, la manifestazione è servita, anche, per rafforzare e rinnovare la vicinanza della Guardia di Finanza alla Sardegna.

Costituitasi oltre 100 anni per fornire assistenza e mutuo soccorso ai finanzieri in congedo, custodisce e promuove nella società civile la solidarietà e lo spirito di servizio, l’onore e la disciplina propri delle più alte tradizioni delle Fiamme Gialle. Un’Associazione che, visto il suo ruolo di ente morale, non ha finalità di lucro ed è composta da circa 25mila iscritti che fanno capo a 292 sezioni dislocate in tutto il territorio nazionale, guidate dal Generale di Corpo d’Armata in congedo, Umberto Fava.

La Sezione di Thiesi è intitolata a due vice brigadieri thiesini della Guardia di Finanza. ,Andrea Serra e Giovanni Peralta, prelevati dalla Caserma di Campo Marzio di Trieste il 2 maggio 1945 dai partigiani slavi. Nel 2010 li fu dedicata un a piazza. Nel 2015, l’Amministrazione comunale decise di intitolare anche un’altra pizza in via Garau alla memoria del finanziere Giampiero Tanca giovane facente parte del corpo della guardia di finanza come addetto alla vigilanza doganale.

«Ricordare coloro che hanno offerto la vita alla Patria oltre che doveroso come Sindaco credo che sia un dovere come cittadino – queste le parole del Sindaco Soletta che ha sottolineato come «Domenica (29 aprile Nda), insieme al Presidente M.M. Pittalis e a tutti i soci della Sezione, abbiamo partecipato al ventesimo Raduno Nazionale ANFI e la Sezione Thiesi Meilogu ha sfilato con la bandiera di sezione, orgogliosamente portata dal socio App. Mario Vargiu».

Infine, il primo cittadino ha rimarcato come «L’Anfi sia un’associazione dagli alti valori di solidarietà e spirito di servizio e credendo fortemente nell’importanza dell’associativismo nel contesto sociale e culturale di Thiesi sono convinto che andrà arricchendosi con i finanzieri in pensione. Un progetto come quello dei nonni vigile, ad esempio, portato avanti dalla nostra amministrazione, è stato accolto con entusiasmo dalla sezione ANFI di Thiesi tanto che due soci collaborano con noi sin dalla nascita di questo servizio per la collettività».