Una serata al bar, in località “Su Biviu”, come tante, ma da una discussione per futili motivi si passa presto alle mani. Anzi, tra le mani di un giovane spunta un coltello, che ferisce all’addome Andrea Guglielmi, 21 anni, subito dopo la vittima è stata colpita da alcuni avventori del locale anche con una bottigliata alla testa.

I Carabinieri di Villagrande Strisaili, con i colleghi delle stazioni di Arzana e Lanusei, sono intervenuti immediatamente nel bar-trattoria, fermando E.F., 22enne, mentre il ferito è stato immediatamente accompagnato in ospedale a Lanusei e sottoposto ad un delicato intervento nel reparto di Chirurgia: attualmente è in prognosi riservata, mentre la posizione del fermato è al vaglio degli inquirenti.