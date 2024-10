Le città italiane raccontate dal punto di vista dei giovanissimi con i loro luoghi di incontro e le passioni, lo sport e lo studio. #explorers è la nuova trasmissione di Rai Gulp che racconta il territorio in modo originale e inedito mettendo in luce tutto ciò che rappresenta il mondo giovanile e a svolgere questa narrazione sono proprio i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine. #explorers mette in luce le nostre città che appaiono straordinariamente vive, attraversate come sono dalla creatività e dalla progettualità delle giovani generazioni.

Nella terza puntata, in programma venerdì 25 ottobre alle ore 18, Sassari sarà protagonista.

A guidare il pubblico nella conoscenza di alcune realtà della città sarà Ilaria Azzena, 11 anni, calciatrice di Sassari. Il suo sogno è quello di arrivare a far parte della nazionale. Nel frattempo gioca nella squadra del Caniga Borgata di Sassari, dove è l’unica ragazza. Ilaria è uno degli elementi di punta della formazione, tanto da aver siglato in una stagione ben 121 reti. Insieme a lei ci si addentrerà nel centro storico facendo la conoscenza dei Pizzinni Pizzoni della scuola di San Donato, divenendo detective mediante l'app del Comune di Sassari Guilt curata da Tamalacà. La puntata racconterà poi l'impegno dei giovani per ripulire dalla plastica Golfo Aranci, i protagonisti del progetto Save The Children Uisp racconteranno il proprio progetto e si arriverà fino allo splendido parco dell'Asinara.

Il racconto del mondo giovanile cittadino illustrerà anche l'esperienza di Scusorgius Scuola di Magia e Stregoneria del Nord Sardegna, il progetto di storytelling e role play dell'Associazione Il Colombre, che da tre anni anima le vie e le botteghe del centro cittaddino.

"Scusorgius - raccontano i responsabili - è una narrazione continua che si sviluppa nel nostro tempo, è un gioco fatto di verosimiglianze. La città di Scusorgius è Sassari e con questa condivide le vie e le botteghe, i monumenti e la storia. Un gioco di ruolo che coinvolge grandi e piccoli in avventure che hanno per luogo il quotidiano che diventa spazio scenico di narrazione in cui reale e verosimile si mischiano nella magia dello stare insieme".

"L’ispirazione parte dalla saga di Harry Potter della Rowling dove, nel volume de La Camera dei Segreti, si parla di una delegazione di maghi sardi".