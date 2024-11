La Sardegna si è distinta al secondo campionato mondiale paralimpico Cmas di apnea e nuoto a Lignano Sabbiadoro, portando a casa ben undici medaglie.

Tra i protagonisti dell'evento, Nicolò D'Atri ha conquistato due ori e stabilito due record del mondo nell'apnea, aggiudicandosi anche un argento e un bronzo nel nuoto pinnato.

Ottavio Demontis ha ottenuto un oro con relativo record del mondo e un argento nell'apnea, mentre Tommaso Scano ha brillato con cinque ori nel nuoto pinnato, tre dei quali conquistati nella prima giornata e due nell'ultima.

Le gare si sono svolte al Villaggio Sportivo Bella Italia di Lignano Sabbiadoro dal 15 al 17 novembre, con la partecipazione di circa 100 atleti provenienti da quattro continenti: Europa, Africa, America e Asia. Oltre ai titoli iridati in palio, i partecipanti hanno lottato per posizionamenti cruciali e punti necessari per le qualificazioni alla dodicesima edizione dei World Games, che si terranno a Chengdu, in Cina, dal 7 al 17 agosto 2025.